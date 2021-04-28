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Инцидент в одесской школе: неадекватный ученик обжег перцовкой лицо учительницы (видео, фото)

Инцидент в одесской школе: неадекватный ученик обжег перцовкой лицо учительницы (видео, фото)

Сегодня днем в одесской школе №22, что на улице Махачкалинской, 4, ученик восьмого класса в ходе конфликта с учительницей математики распылил в лицо женщине перцовый баллончик.
Об этом рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.

Также обнародовано видео инцидента. На нем представлено, что учительница снимала подростка на смартфон, после чего школьник внезапно брызнул ей в лицо из баллончика.

На место вызвали полицию и скорую.

Сейчас в сети сообщают разные версии произошедшего. По одной из них, у подростка недавно умерла мать, а педагог, не зная об этом, пригрозила пожаловаться его матери на его поведение.

В то же время дочь пострадавшей рассказала, что учительница сделала подростку замечание, а тот отреагировал агрессивно и в нецензурной форме.

«Она попросила повторить тоже самое на камеру, дабы потом не доказывали обратное. В этот момент другие ученики предупреждали ее не подходить близко к данному ученику, потому что он неадекватный и агрессивный. После этого он достал баллончик и брызнул им в глаза моей маме», – рассказала дочь учительницы.

При этом она добавила, что администрация школы отказалась пускать ее в школу к сотрудникам полиции и «проводит все меры, чтобы замять это дело».

инцидент в одесской школе, пострадавшая учительница

У пострадавшей женщины диагностировали ожог глаз. Как прокомментировала директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич, преподаватель уже дома, а с парнем будут общаться психологи.

Фото: Actual Today, Телеграм-канал Odessa Info; видео: od.vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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