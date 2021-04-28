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Мэрия Одессы возьмет в долг 1,2 миллиарда гривен: на что хотят потратить деньги

Мэрия Одессы возьмет в долг 1,2 миллиарда гривен: на что хотят потратить деньги

Городской совет Одессы дал согласие на то, чтоб мэрия взяла в государственных банках местные займы на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Такое решение горсовет принял на сессии в среду, 28 апреля. Однако для получения кредита необходимо еще и согласование с Министерством финансов Украины.

Согласно решению горсовета, мэрия планирует позаимствовать средства в «Ощадбанке» (500 млн), «Укрэксимбанке» (400 млн) и «Укргазбанке» (300 млн).

Процентная ставка по кредитам в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке» должна составить 12,5%, а по кредиту «Укргазбанка» — 12% (исходя из у четной ставки НБУ по состоянию на 16 апреля, которая составляет 7,5%).

Сама процентная ставка может меняться в зависимости от размера учетной ставки НБУ. Максимальная процентная ставка, которая может быть использована — 25%.

Кредит будет беззалоговым, проценты по нему будут платить ежемесячно, тело кредита будут выплачивать ежеквартальными взносами.

О том, на какие цели пойдет кредит, конкретно решат на следующем сессионном заседании. Однако в планах мэрии профинансировать за счет кредитных средств ряд нужд.

Из «одолженных» денег больше всего — 520 млн. гривень – получит управление капстроительства. Их потратят на продолжение ремонта и реставрации корпусов инфекционной и Еврейской больниц, капремонт Деволановского спуска, реставрацию Старой Биржи, завершение строительства Центра детского и юношеского творчества. Также будет профинансирована реконструкция инженерных сетей кислородоснабжения с установкой кислородных станций в медучреждениях города и реконструкция зоопарка.

Департамент городского хозяйства получит 360 миллионов, которые потратит на капремонт наружного освещения, замену и модернизацию лифтов, закупку электробусов и зарядных станций к ним, реконструкцию теплосетей и технику для КП «Городские дороги».

Управлению дорожного хозяйства отведено 320 миллионов. Деньги будут потрачены на капремонт участка Преображенской возле Привоза и Новощепного ряда, перекрестка Водопроводной и Высокого переулка, улицы Шота Руставели, реконструкцию Ивановского моста и Овидиопольской дуги.

 

 

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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