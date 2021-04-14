Горящий «Апельсин», «демонтаж» скалы и апрельские котики: каким был в Одессе вторник 13 апреля

Во вторник, 13 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Утром вторника в Одессе произошел пожар в жилом комплексе «Апельсин» на улице Среднефонтанской. На время тушения пожара улицу Среднефонтанскую закрывали для проезда, что создало немалые пробки.

В одесской Аркадии сносят природную скалу на пляже и настил около ночного клуба «Итака».

13 апреля в Одессу прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. В облздраве уверяют, что эффективность этой вакцины – на уровне 83,5% после прививки двумя дозами. А доз должно хватить на всех.

Одесский областной совет намерен просить правительство передать в ведение области Одесскую железнодорожную больницу.

Одесситов приглашают поучаствовать в обсуждении вопроса переименования одной из центральных улиц Слободки – Краснослободской в улицу Праведников мира.

В Одессе в связи с закрытием движения автотранспорта по улице Преображенской работа трамвая №12 будет организована по временной схеме.

Одесский скульптор Татьяна Штыкало и гид Алена Калетинская поднимали настроение одесситам и героям одесской Кошачьей тропы. Скульптуры пушистиков немного приукрасили к весне.

Фото: Facebook-страница Татьяны Штыкало