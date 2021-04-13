В Одессу доставили китайскую вакцину CoronaVac

Сегодня, 13 апреля, в Одессу прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Как сообщает департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации, на региональный склад поставили 4400 доз этой вакцины.

«Это инактивированная вакцина, созданная по давно и хорошо известной миру технологии. Похожим образом работают вакцины против полиомиелита и гриппа. Вакцина CoronaVac безопасна и эффективна. По данным на 25 марта, она демонстрировала эффективность на уровне 83,5% после прививки двумя дозами. Как и в случае с другими вакцинами, если человек все же заболеет после прививки, он перенесет болезнь в легкой форме и не погибнет», – отметили в облздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что в Одессу поставили достаточное количество вакцин, рассчитанных на два введения с интервалом в 28 дней.

Новую вакцину должны получить маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают, а также работники сферы образования, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания. Списки уже предварительно собраны, и вакцинация начнется в ближайшие дни.

На сегодняшний день обучение по работе с вакциной CoronaVac прошла одна мобильная бригада медиков. Обучение остальных мобильных бригад, как и работников стационарных прививочных пунктов (включая дополнительные, которые еще не начали работу) начнется с завтрашнего дня, 14 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.

Напомним, этим летом в Одессе может появиться большой прививочный центр.

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Фото: Facebook-страница облздрава Одесской ОГА