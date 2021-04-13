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В Одессе предлагают переименовать улицу Краснослободскую в улицу Праведников мира

В Одессе предлагают переименовать улицу Краснослободскую в улицу Праведников мира

Одесситов приглашают поучаствовать в обсуждении вопроса переименования одной из центральных улиц Слободки – Краснослободской в улицу Праведников мира с целью увековечения памяти горожан, которые во время Второй мировой войны спасали евреев – жертв Холокоста.

Как сообщает пресс-служба городского совета, с такой инициативой выступил Совет Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

«Улица Краснослободская является одной из центральных улиц Слободки. Историческое название этой улицы – Городская, поскольку она обозначала дорогу в город. В период оккупации Одессы в годы Второй мировой войны именно здесь находилось Слободское гетто. Этой дорогой евреев сопровождали в гетто и, случалось, что кто-то из местных жителей забирал из колонны и прятал еврейских детей», – рассказали в мэрии.

В пресс-службе также пояснили, что «Праведник народов мира» – почетное звание, инициированное государством Израиль. Оно присуждается тем, кто в годы войны спасал евреев от уничтожения на оккупированных территориях.

Вопрос переименования улицы Краснослободской уже рассматривался на заседании историко-топонимической комиссии при исполкоме горсовета. Комиссия рекомендовала вынести этот вопрос на общественные слушания, но в связи с эпидемией коронавируса и введением карантина слушания было решено провести в формате электронной консультации с общественностью города на платформе «Социально активный гражданин».

Обсуждение продлится в течение двух месяцев – с 15 апреля по 15 июня 2021 включительно.

Все замечания и предложения от общественности будут приниматься как на сайте, так и по почте: департамент культуры и туризма Одесского городского совета 65026, г. Одесса, ул. Екатерининская, 14, тел.: 723-63-36, e-mail: director.dct@omr.gov.ua.

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Фото: atn.ua

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