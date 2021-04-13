Новости Одессы и Одесской области

Апрель по-одесски: городские коты красуются в ярких веночках (фото, видео)

Апрель по-одесски: городские коты красуются в ярких веночках (фото, видео)

Творения одесского скульптора Татьяны Штыкало сегодня самые красивые на свете: их пушистые головы украшены яркими желтыми веночками.

Так сама скульптор Татьяна Штыкало и одесский гид и краевед Алена Калетинская поднимали сегодня настроение одесситам и, конечно же, героям одесской Кошачьей тропы.

Кошачья тропа, Базарина

Базарина

Кошачья тропа, Васька

Васька с кильками

Кошачья тропа, кот ученый

Кот ученый

И вот уже упитанная Базарина у Нового базара красуется в новом «прикиде», царственная Софа выглядит в венке горделиво, словно корону надела. Радуются обновкам и Рыжик, и Васька с кильками, и Сифон у Замка Монстров, и все остальные обитатели кошачьего царства нашей Танечки Штыкало.

Кошачья тропа, джентльмен

Кот-джентльмен

Кошачья тропа, Морис

Морис – любимый кот М. Жванецкого

Кошачья тропа, орущие коты

Орущие (поющие) коты

Ну, а Алена Калетинская рассказывает историю каждого творения, заодно об исторических местах, где они установлены: настоящий экскурсионный кошачий маршрут получился.

 

Опубликовано Alyona Kaletynska Вторник, 13 апреля 2021 г.

 

Опубликовано Alyona Kaletynska Вторник, 13 апреля 2021 г.

Коты Тани Штыкало и в самом деле — это уже объемная страница в истории города, веселая и занимательная, а порой и печальная: котов крали, разбивали, снимали с них зимнюю одежку.

Кошачья тропа, Пушинка

Пушинка (геймер)

Кошачья тропа, Рыжик

Рыжик

Кошачья тропа, Сифон

Сифон – охранник Замка монстров

И Таня, и Алена надеются, что яркие веночки на кошачьих головках наших «увековеченных» мурлык продержатся хотя бы несколько дней.

Кстати, все веночки изготовила сама Таня Штыкало.

Кошачья тропа, Софа

Софа

Кошачья тропа, Чилик

Чилик

Напомним, летом прошлого года мы проехались по Кошачьей тропе в жаркий августовский день. Тогда скульптор наряжала свои творения в летние панамки.

Фото: Facebook-страница Татьяны Штыкало, видео: Facebook-страница Алены Калетинской

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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