Апрель по-одесски: городские коты красуются в ярких веночках (фото, видео)

Творения одесского скульптора Татьяны Штыкало сегодня самые красивые на свете: их пушистые головы украшены яркими желтыми веночками.

Так сама скульптор Татьяна Штыкало и одесский гид и краевед Алена Калетинская поднимали сегодня настроение одесситам и, конечно же, героям одесской Кошачьей тропы.

И вот уже упитанная Базарина у Нового базара красуется в новом «прикиде», царственная Софа выглядит в венке горделиво, словно корону надела. Радуются обновкам и Рыжик, и Васька с кильками, и Сифон у Замка Монстров, и все остальные обитатели кошачьего царства нашей Танечки Штыкало.

Ну, а Алена Калетинская рассказывает историю каждого творения, заодно об исторических местах, где они установлены: настоящий экскурсионный кошачий маршрут получился.

Опубликовано Alyona Kaletynska Вторник, 13 апреля 2021 г.

Опубликовано Alyona Kaletynska Вторник, 13 апреля 2021 г.

Коты Тани Штыкало и в самом деле — это уже объемная страница в истории города, веселая и занимательная, а порой и печальная: котов крали, разбивали, снимали с них зимнюю одежку.

И Таня, и Алена надеются, что яркие веночки на кошачьих головках наших «увековеченных» мурлык продержатся хотя бы несколько дней.

Кстати, все веночки изготовила сама Таня Штыкало.

Напомним, летом прошлого года мы проехались по Кошачьей тропе в жаркий августовский день. Тогда скульптор наряжала свои творения в летние панамки.

Фото: Facebook-страница Татьяны Штыкало, видео: Facebook-страница Алены Калетинской