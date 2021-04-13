В Одессе сносят природную скалу на пляже в Аркадии (видео)

Соответствующее видео в Фейсбуке разместил активист, эколог, глава общественной организации “Зеленый лист” Владислав Балинский.

По его словам, увидеть процесс можно только со стороны моря, а со стороны Трассы здоровья это место ограждено. Эколог отметил, что таких скал на побережье Черного моря в Одессе осталось уже очень мало.

Балинский также сообщил, что совсем неподалеку от места в это время сносят настил на пляже около ночного клуба “Итака”, причем в присутствии прессы. Активист не исключает, что это своего рода “отвлекающий маневр”.