Новости Одессы и Одесской области

В Одессе трамвай №12 будет курсировать по новой схеме

В Одессе трамвай №12 будет курсировать по новой схеме

В Одессе в связи с временным закрытием движения автотранспорта по улице Преображенской (на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда) работа трамвая №12 будет организована по временной схеме движения.

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Так, в период с 15 апреля по 1 сентября 2021 года (или до завершения ремонтных работ) трамвай №12 «Слободской рынок – Алексеевская площадь» будет следовать:

  • в направлении движения к Алексеевской площади – от Тираспольской площади на ул. Тираспольскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к Слободскому рынку – от ул. Болгарской на ул. Старопортофранковскую, ул. Тираспольскую, Тираспольскую площадь и далее по маршруту.

Также будут организованы временные остановки трамвая №12 по ул. Старопортофранковской, 46 в направлении движения к Алексеевской площади и напротив дома №46 по ул. Старопортофранковской в сторону Слободского рынка.

схема движения трамвая №12

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесский трамвай 12-го маршрута снова следует до Алекссевской площади.

Схема департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить