В Одессе трамвай №12 будет курсировать по новой схеме

В Одессе в связи с временным закрытием движения автотранспорта по улице Преображенской (на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда) работа трамвая №12 будет организована по временной схеме движения.

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Так, в период с 15 апреля по 1 сентября 2021 года (или до завершения ремонтных работ) трамвай №12 «Слободской рынок – Алексеевская площадь» будет следовать:

в направлении движения к Алексеевской площади – от Тираспольской площади на ул. Тираспольскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую и далее по маршруту;

в направлении движения к Слободскому рынку – от ул. Болгарской на ул. Старопортофранковскую, ул. Тираспольскую, Тираспольскую площадь и далее по маршруту.

Также будут организованы временные остановки трамвая №12 по ул. Старопортофранковской, 46 в направлении движения к Алексеевской площади и напротив дома №46 по ул. Старопортофранковской в сторону Слободского рынка.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесский трамвай 12-го маршрута снова следует до Алекссевской площади.

Схема департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета