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Одесскую железнодорожную больницу могут передать облсовету

Одесскую железнодорожную больницу могут передать облсовету

Одесский областной совет намерен просить правительство передать в ведение области Одесскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте (железнодорожную больницу).

Как сообщила депутат Одесского облсовета Юлия Чухало, соответствующий проект решения поддержала в ходе заседания 12 апреля постоянная депутатская комиссия облсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

«Инициировали обращение в Кабмин о передаче Железнодорожной больницы в Одесский областной совет», – написала в Facebook депутат.

Отметим, что в настоящее время Одесская железнодорожная больница (ул. Шклярука, 4а) является ведомственным медучреждением компании «Укрзалізниця».

На прошедшей неделе в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В частности, представители комитета сделали неудовлетворительные выводы о работе железнодорожной больницы, где до сих пор не открыли отделение для «ковидных» больных.

Как выяснилось, Национальная служба здоровья Украины выделила больнице средства для организации 400 койко-мест для пациентов с коронавирусом, однако с осени прошлого года к приему больных готовы только 40.

Фото: Одесса-медиа

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