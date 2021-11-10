Новости Одессы и Одесской области

Горячая пора для крематория и “спектакль” от СБУ: главные новости Одессы за 9 ноября

Горячая пора для крематория и “спектакль” от СБУ: главные новости Одессы за 9 ноября

Вторник, 9 ноября 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими знаковыми событиями как в Одессе, так и в Украине в целом.

Подписаться

Крематорий в Одессе работает на пределе возможностей: в среднем здесь проводят по 50 кремаций в день. Каждый пятый умерший – от коронавируса.

Между тем, по данным Минздрава, появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом;

Вскоре может появиться возможность вакцинироваться от COVID-19 для тех, кто ранее купил поддельный сертификат.

Скоро в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появятся еще два катера типа Island. Оба катера уже по дороге в Одессу.

В Одесской области полиция и СБУ предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонщины. Для этого пришлось устроить своеобразную инсценировку.

В Одессе временно закроют для проезда Александровский проспект и введут новую схему организации дорожного движения на двух улицах.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить