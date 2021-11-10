Горячая пора для крематория и “спектакль” от СБУ: главные новости Одессы за 9 ноября

Вторник, 9 ноября 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими знаковыми событиями как в Одессе, так и в Украине в целом.

Крематорий в Одессе работает на пределе возможностей: в среднем здесь проводят по 50 кремаций в день. Каждый пятый умерший – от коронавируса.

Между тем, по данным Минздрава, появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом;

Вскоре может появиться возможность вакцинироваться от COVID-19 для тех, кто ранее купил поддельный сертификат.

Скоро в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появятся еще два катера типа Island. Оба катера уже по дороге в Одессу.

В Одесской области полиция и СБУ предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонщины. Для этого пришлось устроить своеобразную инсценировку.

В Одессе временно закроют для проезда Александровский проспект и введут новую схему организации дорожного движения на двух улицах.