В Одессу везут 2 военных катера из США

Скоро в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появятся еще два катера типа Island.
Эту новость сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.
У катеров уже есть украинские названия: «Сумы» и «Фастов».
«Айленды» уже на пути в Одессу
Как передает «Думская«, оба катера уже размещены на палубе грузового судна OCEAN GRAND, и направляются в Одессу. Отправление из Балтимора, штат Мэриленд, США, состоялось в субботу, 6 ноября.
OCEAN GRAND выбран неспроста. Американские военные часто используют этот корабль для перевозки спецгрузов.
Ранее стало известно, что в США завершился курс доподготовки пятого украинского экипажа для патрульных катеров типа Айленд.
«В городе Балтимор, США, в торжественной обстановке состоялся выпуск 5-го экипажа патрульных катеров типа Айленд. Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель, он проходил на верфи Береговой охраны США», — сообщла 23 октября пресс-служба ВМС Украины.
Подготовку экипажи проходили непосредственно на тех катерах, на которых будут служить.
Читайте также: Зеленский в Одессе — В Турции для Украины заложен корвет – что это будет за корабль?
Экипажи готовы принять катера
Экипажи «Сум» и «Фастова» завершили обучение и подготовку еще весной этого года. Тогда же должны были доставить в Украину и сами катера, но поставка задержалась.
Пятый, последний, катер должен был прибыть в Одессу к концу этого года, но теперь стало известно, что прибытие перенесено на первую половину 2022 года.
Пять «Айлендов» сформируют полноценный дивизион патрульных катеров. Базироваться они будут на военно-морской базе возле порта Южный.
Патрульные катера типа «Айленд» разрабатывались для поисково-спасательных работ и боевого патрулирования побережья. Такие же задачи будут они будут выполнять и в составе украинского флота.
Эти суда переданы Украине правительством США как безвозмездная военная помощь.
Еше новости по теме:
- В Одесі моряків навчатимуть керувати патрульними катерами
- В Одесской области открыли базу ВМС Украины
- Американский корабль с двумя военными катерами прибыл в Одессу