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В Одессу везут 2 военных катера из США

В Одессу везут 2 военных катера из США

Скоро в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появятся еще два катера типа Island.

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Эту новость сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

У катеров уже есть украинские названия: «Сумы» и «Фастов».

«Айленды» уже на пути в Одессу

Как передает «Думская«, оба катера уже размещены на палубе грузового судна OCEAN GRAND, и направляются в Одессу. Отправление из Балтимора, штат Мэриленд, США, состоялось в субботу, 6 ноября.

OCEAN GRAND выбран неспроста. Американские военные часто используют этот корабль для перевозки спецгрузов.

Ранее стало известно, что в США завершился курс доподготовки пятого украинского экипажа для патрульных катеров типа Айленд.

«В городе Балтимор, США, в торжественной обстановке состоялся выпуск 5-го экипажа патрульных катеров типа Айленд. Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель, он проходил на верфи Береговой охраны США», — сообщла 23 октября пресс-служба ВМС Украины.

Подготовку экипажи проходили непосредственно на тех катерах, на которых будут служить.

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Экипажи готовы принять катера

Экипажи «Сум» и «Фастова» завершили обучение и подготовку еще весной этого года. Тогда же должны были доставить в Украину и сами катера, но поставка задержалась.

Пятый, последний, катер должен был прибыть в Одессу к концу этого года, но теперь стало известно, что прибытие перенесено на первую половину 2022 года.

Пять «Айлендов» сформируют полноценный дивизион патрульных катеров. Базироваться они будут на военно-морской базе возле порта Южный.

Патрульные катера типа «Айленд» разрабатывались для поисково-спасательных работ и боевого патрулирования побережья. Такие же задачи будут они будут выполнять и в составе украинского флота.

Эти суда переданы Украине правительством США как безвозмездная военная помощь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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