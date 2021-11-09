Крематоий в Одессе работает на пределе возможностей: полсотни кремаций в день

В конце октября – начале ноября одесский крематорий в среднем проводит по 50 кремаций в день. Каждый пятый умерший – от коронавируса.

О том, насколько напряженная сейчас у сотрудников учреждения работа, рассказал его заведующий Владимир Букач.

Записываться в крематорий теперь надо за неделю

При этом на кремацию появилась серьёзная очередь. Если раньше на нее записывались за 2-3 дня, то теперь надо за неделю. Ждать придется 6-7 дней.

Сейчас смертность, конечно, более высокая и, наверное, связано это с коронавирусом… Сейчас больше, конечно, людей умирают чем раньше. Сейчас такая серьёзная волна,

— говорит Владимир Букач.

При этом время прощания с покойными, по словам заведующего осталось прежним 20 минут. С умершими от коронавируса прощаются исключительно на улице. Причем их кремацию проводят после обеда, поле того, как кремируют умерших по другим причинам.

Что касается традиционных захоронения в гробах, то по словам заведующего крематорием, сейчас преимущественно хоронят на Западном кладбище. Захоронения на Южно проводятся только для тех, у кого была «бронь».

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, что печи одесского крематория дымят без остановки из-за высокой смертности от ковида.

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