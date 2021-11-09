В Украине готовят «ковидную амнистию» для тех, у кого купленные сертификаты

Вскоре может появиться возможность вакцинироваться от для Тех украинцев, кто ранее купил поддельный сертификат о вакцинации.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Выступая там, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ведомство ищет возможности дать вакцинироваться тем, то не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения.

Минздрав, Минюст и МВД совместно разрабатывают механизм такой «ковидной амнистии».

Чтобы получить «амнистию», придется рассказать, где купили поддельный сертификат

Для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, люди, которые ранее купили поддельный сертификат, но потом об этом пожалели, должны рассказать своему семейному врачу о том, у кого они приобрели документ.

«Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде», — объяснил процедуру Ляшко.

Сейчас разработка механизма «ковидной амнистии», по словам министра здравоохранения, только в процессе. Однако уже представленный Минюсту и МВД вариант не предусматривает анонимности.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом.

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