Новости Одессы и Одесской области

В Украине готовят «ковидную амнистию» для тех, у кого купленные сертификаты

В Украине готовят «ковидную амнистию» для тех, у кого купленные сертификаты

Вскоре может появиться возможность вакцинироваться от для Тех украинцев, кто ранее купил поддельный сертификат о вакцинации.

Подписаться

Об этом стало известно в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Выступая там, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ведомство ищет возможности дать вакцинироваться тем, то не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения.

Минздрав, Минюст и МВД совместно разрабатывают механизм такой «ковидной амнистии».

Читайте также: Проверка наличия ковид-сертификата законна — разъяснение Минздрава

Чтобы получить «амнистию», придется рассказать, где купили поддельный сертификат

Для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, люди, которые ранее купили поддельный сертификат, но потом об этом пожалели, должны рассказать своему семейному врачу о том, у кого они приобрели документ.

«Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде», — объяснил процедуру Ляшко.

Сейчас разработка механизма «ковидной амнистии», по словам министра здравоохранения, только в процессе. Однако уже представленный Минюсту и МВД вариант не предусматривает анонимности.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом.

Еще новости Одессы и Украины о коронавирусе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить