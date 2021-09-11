Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы стартовал спортивный фестиваль (фото)

В центре Одессы стартовал спортивный фестиваль (фото)

Сегодня утром, 11 сентября, в Одессе на приморском бульваре начался масштабный Фестиваль спорта JUST UP–2021. Организаторы приурочили мероприятие ко Дню физической культуры и спорта Украины.

Первые минуты до официального открытия праздника спорта запечатлел на фото корреспондент «Одесской жизни»:

Фестиваль спорта JUST UP–2021
Фестиваль спорта JUST UP–2021-2
Фестиваль спорта JUST UP–2021-3
Фестиваль спорта JUST UP–2021-4
Фестиваль спорта JUST UP–2021-5
Фестиваль спорта JUST UP–2021-6
Фестиваль спорта JUST UP–2021-7
Фестиваль спорта JUST8UP–2021-2
Фестиваль спорта JUST UP–2021-9
Фестиваль спорта JUST UP–2021-10
Фестиваль спорта JUST UP–2021-11
Фестиваль спорта JUST UP–2021-12
Фестиваль спорта JUST UP–2021-13
Фестиваль спорта JUST UP–2021-14

Напомним, участников и зрителей Фестиваля JUST UP–2021 ожидает увлекательная программа: мастер-классы фитнес-клубов, по греко-римской и вольной борьбе, а также семейный турнир по шахматам.

А в 12:00 часов стартует традиционный легкоатлетический забег «Вверх по Потемкинской».

Также напомним, что вход на мероприятия – свободный, а участие – бесплатное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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