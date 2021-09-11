«Золотые скрипки Одессы»: горсовет обнародовал программу фестиваля

С 12 по 19 сентября в Одессе состоится VII Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы». В рамках фестиваля пройдет ряд культурных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, завтра, 12 сентября, с 17:00 в разных локациях Горсада выступят музыкальные коллективы и солисты.

В 19:30 в Летнем театре (Горсад) состоится концерт-открытие фестиваля «Золотые скрипки Одессы». На сцене выступят солисты и симфонические оркестры, а также всемирно известный ансамбль солистов «Яношка-Стайл» (Австрия), народная артистка Украины Богдана Пивненко (скрипка) и ученики профессора Доры Шварцберг (Австрия). Вход – свободный.

В рамках фестиваля в Одесском государственном музыкальном лицее имени профессора П.С. Столярского пройдут мастер-классы ведущих мастеров мировой сцены, а также концерты учеников класса скрипки профессора Богданы Пивненко и профессора Доры Шварцберг.

15 и 16 сентября поклонники музыки смогут посетить концерты с участием камерного оркестра Одесской филармонии и Национального одесского филармонического оркестра (начало – в 19:00).

Кроме того, 17 сентября в 19:00 концерт «Скрипичные фантазии» будет представлен в музее КП «Одесгорэлектротранс».

Завершится фестиваль концертом, посвященным 150-летию со дня рождения Петра Столярского и 90-летию его ученика Эдуарда Грача. На концерте прозвучат виртуозные произведения для скрипки с оркестром в исполнении лауреатов международных конкурсов, а также симфонического оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета.

Программа VII Международного фестиваля «Золотые скрипки Одессы»:

Фестиваль «Золотые скрипки Одессы» проходит в Одессе ежегодно при поддержке горсовета. В прошлом году из-за карантинных ограничений пришлось отказаться от ряда выступлений, поскольку на фестиваль не смогли приехать участники из других стран.

Напомним, сегодня утром, 11 сентября, в центре Одессы прошел Фестиваль спорта JUST UP–2021.

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Фото с Facebook-страницы «Золотые скрипки Одессы»