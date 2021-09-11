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В Одесской Музкомедии прозвучала пронзительная исповедь заслуженного артиста Владимира Кондратьева (фото)

В Одесской Музкомедии прозвучала пронзительная исповедь заслуженного артиста Владимира Кондратьева (фото)

Интрига оставалась до последнего… Юбилейный концерт заслуженного артиста Украины Владимира Кондратьева в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного (ОАМТК) под названием «Кто кого?». Интригующе звучало само название концерта, так и хотелось заглянуть «вовнутрь»: что будет исполнять артист, какую «форму подачи» нам предложат. Проще говоря – что же это будет?

Все дается на время

Солист ОАМТК Владимир Кондратьев стал героем нашей публикации, когда ему было присвоено звание Заслуженного артиста Украины. А вскоре после этого он стал юбиляром. По двум праздничным случаям и был создан этот концерт. Вот уж точное понятие для всего, что происходило на сцене – «создан».

Это не концерт в привычном смысле. И не бенефис. И не спектакль. В то же время, и то, и другое и третье. А еще – обещанное фееричное шоу. И здесь уже ключевым понятием становится «феерия» в гриновском звучании, когда идет сложный разговор человеческой души с самой жизнью. А это уже – исповедь. Причем, пронзительная… И вот как это все уложилось в понятие «сольный концерт», остается только догадываться.

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Знакомые (и очень-очень знакомые) песни превращались в сложный спектакль, артист был обезоруживающе откровенен в своих мини-монологах. Да и авторские песни звучали откровением, переливами щемящей исповеди Владимира Кондратьева, в которой «самая мучительная роль – наша боль». Сами собой напрашиваются в качестве продолжения ахмадулинские строки «Но сколько боли. Сколько. Сколько»…

Но это – строки. А все происходящее в концерте-спектакле «Кто кого?» —постановка, действо. Неожиданное, в какие-то моменты совершенно непредсказуемое и в самом деле кажущееся той самой феерией, которая под управлением таланта и мастерства оживает перед зрителем на сцене.

Данный Всевышним талант

То-то зрители, ощутив, что в какой-то момент бурно аплодировать и выкрикивать в порыве «Браво!» не стоит, тихо включили фонарики своих смартфонов, и лучики света летели на сцену – в благодарность Владимиру Кондратьеву.

Это произошло уже во втором акте действа, когда глубокий музыкальной монолог сменился классическими хитами в исполнении Владимира Кондратьева с участием артистов хора и балета. А когда в конце – апофеозом всего происходящего – влился в души зрителя вечный «Призрак Оперы», зрители встали…

Кто кого?.. Кто по-настоящему сильные мира сего, кто слабые? Кто из них победитель? Что такое «путь артиста»? И почему, почему же мы так упорно «скупимся на любовь, скупимся», если все, что нам дано, дано лишь на какой-то срок – как и сама жизнь?..

Во всем происходящем поразило все – форма (целая палитра форм) подачи, искусное перевоплощение с безупречной расстановкой акцентов. Даже то и дело меняющиеся костюмы (многие из них артист шил сам), которые всегда попадали в точку, как каждое исполнение артиста – в душу.

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Исповедь, желание выразить себя, стать хоть на мгновение человеком «без кожи», откровенным и открытым. Ах, как это знакомо каждому из нас! Не каждому присуще на деле, правда. Да и не каждый готов стать таковым хотя бы на то самое мгновение.

Артист не поскупился. А Владимиру Кондратьеву есть, чем делиться со зрителем – данным Всевышним талантом.

Пронзительная исповедь Владимира Кондратьева – как молитвенное размышление о сути нашего каждого дня. Как напоминание о вечном, как высшее принятие Любви: «помянем тех, кого нет с нами. И будем думать о живых»…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как необычно одесская Музкомедия открыла 75-й театральный сезон.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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