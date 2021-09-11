Преодоление высоты и себя: в Одессе собрались скалолазы-ветераны на Чемпионат Украины (фото)

Дни стоят прозрачные, море так и манит, а смотреть мне лично на сам скалодром даже страшновато. Как можно его преодолевать, добираясь до самой вершины? Как можно «брать эту трассу»?

Между тем, всем, кто приехали принять участие в Кубке Украины по скалолазанию, далеко не двадцать. Это ветераны. Они брали не одну вершину, не одну трассу. При этом кто-то начал заниматься скалолазанием совсем недавно, а у кого-то за плечами – километры пройденных маршрутов, награды, большая спортивная биография.

Беседую с участниками чемпионата, все они утверждают: награда – далеко не главное. Скалолазание – не просто преодоление вершины, пусть она и бывает очень сложной. Это, прежде всего, преодоление самого себя. Я смогу, у меня получится, я это сделаю!..

Построение, поднятие флага под гимн Украины, минута молчания в память о тех спортсменах, которые ушли из жизни. А дальше – сами соревнования в виде «Трудность» (да бывают ли в этом виде спорта «нетрудные» виды?)…

И вокруг – веревки, страховки, сложное снаряжение. Ах, эта трасса, ведущая к вершине. Что ж она так манит? Чем? Что об этом говорят сами участники соревнований?

Петр Денисенко, 74 года, г. Кропивницкий:

– В будущем году отмечаю юбилей: 55-летие моего скалолазания. В соревнованиях принимаю участие не в первый раз. Это как праздник. Но главное, что благодаря скалолазанию я вообще живу на свете. В Одессу на соревнования приехал с огромным удовольствием. Это, кроме всего прочего, еще и возможность увидеться со своими друзьями-скалолазами.

Игорь Пантелеев, 60 лет, г. Киев:

– Мне шесть десятков лет, а скалолазанием я занимаюсь большую часть своей жизни – 37 лет. Знаете, не бывает легких трасс в этом виде спорта. Все, по большому счету, имеют свою сложность, свою особенность. Пройти трассу для меня – это ощутить собственную независимость, свободу, еще и еще раз понять: «Смог! Сумел!».

Вера Прокопьева, 71 год, г. Одесса:

– Альпинизмом и скалолазанием занимаюсь с 19 лет. Для меня само понятие «пройти трассу» – это прежде всего, огромная радость. Это приятно и радостно, это неповторимое удовольствие! Я даже вспомнить не могу какой-то «сложный, тяжелый» случай. Вероятно, горы и скалы платят мне взаимностью. Конечно, были в моей жизни и преодоление «исторических» вершин. В 60 лет я еще ходила на Эльбрус. Любая трасса – это счастье, так я всегда к этому относилась и отношусь по сей день.

Елена Мешкова, 56 лет, г. Киев:

– Я – молодой скалолаз, занимаюсь этим видом спорта всего четыре года. И сразу поняла: скалолазание – это победа над собой. И приняла этот вид спорта всем своим существом. Спасибо огромное мужу. Это он меня привел и «подвел» к скалолазанию. Он сам поначалу стал заниматься, чтобы поднять свою выносливость, но, что называется, втянулся в этот вид спорта. Ну а потом и я присоединилась. Сейчас вот даже не представляю себе жизни без скалолазания и альпинизма.

Светлана Недосекова, 73 года, г. Киев:

– Даже не могу сказать абсолютно точно, сколько лет я занимаюсь скалолазанием. Пятьдесят лет – точно. А, может, и больше. Скалолазание – это моя радость, мое здоровье, мое… Да почти все мое! Без всякого преувеличения могу сказать: не представляю свою жизнь без этого вида спорта.

Татьяна Копотиенко, 62 года, г. Днепр:

– Так получилось: начала заниматься скалолазанием довольно рано, потом были перерывы, потом снова возвращалась. Вероятно, из этого вида спорта «уйти» нельзя. Могу с уверенностью сказать: этот вид спорта – моя любовь. Он дает классное физическое развитие, причем, всего организма, каждой его составляющей. А еще это, как я часто повторяю, и большая психологическая школа для всех, кто им занимается. Преодоление себя – не просто известное словосочетание, это сама суть этого вида спорта. Очень рада, что приехала на этот чемпионат в Одессу, потому что, кроме всего прочего, это ведь еще и возможность пообщаться с друзьями, снова ощутить соревновательный дух.

…Строки из песен Высоцкого сами собой возникают в памяти – и про «здесь климат другой», и «скалолазка моя». И вот уже наблюдаешь, как берется вершина, как идет подготовка к этому восхождению, как легко (так, во всяком случае, кажется) пожилые люди преодолевают трассу и оказываются там, на высоте… То-то все участники чемпионата говорят о радости и счастье, о преодолении высоты – как о преодолении самого себя. И становится совершенно не так уж и важно, сколько лет каждому из них. Они восходят на вершину. Они преодолевают и ее, и себя – здесь, на скалодроме, где и в самом деле «климат» другой – и на трассе, и в душе.

Это ли не счастье?..

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