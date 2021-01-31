Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы за 30 января: шоу возле мэрии и Привоз в сугробах

Главные события Одессы за 30 января: шоу возле мэрии и Привоз в сугробах

В субботу, 30 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Жители улицы Варненской, что на Черемушках, перекрыли дорогу, так как остались без электроснабжения, а коммунальщики не торопились устранять проблему.

Группа горожан протестовала против повышения тарифов на Думской площади возле здания одесской мэрии. Акция прошла в виде театрального действа.

30 января в Одессе стартовал второй этап реконструкции Новощепного ряда.

Корреспондент «Одесской жизни» прогулялась по заснеженному Привозу и посмотрела, как идет торговля в первые выходные после отмены локдауна.

Уже с понедельника, 1 февраля, в Одесской области ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, гололедицу.

Фото Марии Котовой

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить