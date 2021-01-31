Главные события Одессы за 30 января: шоу возле мэрии и Привоз в сугробах

В субботу, 30 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

Жители улицы Варненской, что на Черемушках, перекрыли дорогу, так как остались без электроснабжения, а коммунальщики не торопились устранять проблему.

Группа горожан протестовала против повышения тарифов на Думской площади возле здания одесской мэрии. Акция прошла в виде театрального действа.

30 января в Одессе стартовал второй этап реконструкции Новощепного ряда.

Корреспондент «Одесской жизни» прогулялась по заснеженному Привозу и посмотрела, как идет торговля в первые выходные после отмены локдауна.

Уже с понедельника, 1 февраля, в Одесской области ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, гололедицу.

Фото Марии Котовой