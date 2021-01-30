Новости Одессы и Одесской области

В Одессе устроили «тарифный» перфоманс возле мэрии (видео)

В Одессе устроили «тарифный» перфоманс возле мэрии (видео)

Сегодня в Одессе группа горожан протестовала против повышения тарифов на Думской площади возле здания мэрии.

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Акция, которую поддержала организация «Объединенная сила малого и среднего бизнеса», прошла в виде театрального действа: сначала площадь усыпали подарочными купюрами, позже туда пришла группа людей. Участники акции соединили символическими цепями «ветви власти» и ущерб, который они наносят стране: «невыполнение обещаний», «коррупцию», «издевательство над народом».

Украинскую власть символизировали трое мужчин в черных накидках. Они держали на цепях женщин в голубых плащах – «народ Украины» и «малый бизнес». А потом еще одна женщина, представляющая «волю украинского народа» порвала эти цепи. «Оковы» были демонстративно брошены на Думской площади. После этого «президенту» торжественно передали Конституцию.

Как рассказал один из организаторов акции, бизнесмен Роман Перун, требования о снижении тарифов в обладминистрацию и мэрию передавали неделю назад.

«Речь уже не идет о тарифах, речь идет о нормальной жизни. Если у тебя после платы за коммуналку остается 500 или 1000 гривен – это уже не жизнь», – отметил бизнесмен.

Также во время мероприятия выступающие говорили о нарушении конституционных прав граждан и призвали народ «свергнуть неправильные решения».

Напомним, неделю назад, 23 января, митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги прошел на Соборной площади. Тогда участники акции потребовали от мэрии вернуть городские коммуникации – водопровод, канализацию, газопровод и электросети – в коммунальную собственность, а также собрали подписи под требованием, которое планируют передать президенту, премьеру и ответственным за регулирование тарифов ведомствам.

Ранее по Украине прокатилась волна массовых протестов против повышения коммунальных тарифов. 10 января возмущенные «неподъемными» ценами на коммуналку люди вышли на улицы и площади Харькова, Николаева, Полтавы, Кривого Рога. На Одесчине акции протеста прошли в Измаиле и Одессе.

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Фото: Телеграм-канал «Одесса-медиа»

Видео: 7 канал

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Редакция ПРОФИЛЬ

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