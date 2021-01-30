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Второй этап капремонта одесского Новощепного ряда: как это происходит и как будет ходить транспорт (фото)

Второй этап капремонта одесского Новощепного ряда: как это происходит и как будет ходить транспорт (фото)

Сегодня в Одессе стартовал второй этап реконструкции Новощепного ряда. Как это происходит в сегодняшних непростых погодных условиях и как изменится схема следования маршруток?

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Водопроводная частично перекрыта

Недавно мы сообщали, что первый этап капремонта Новощепного ряда подошел к концу. А 30 января, несмотря на сложные погодные условия, стартовал второй этап.

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», перекрыта ограждением часть улицы Водопроводной – на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная». Самые активные работы сегодня ведутся у автостанции «Привоз».

Все происходящее очень осложнило пешеходное передвижение на этом участке: тут лужи, тут сугробы, тут просто скользко, а тут – новое ограждение. В некоторых местах «на подступах» к Привозу в этом районе нужно еще хорошенько разобраться, как и куда ступать, чтобы отыскать проход и пробраться к рынку.

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Новощепной ряд, у вокзала

Как будет происходить капремонт на втором этапе?

Второй этап предусматривает обновление всех инженерных коммуникаций, проходящих под ремонтируемым участком улицы Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.

Как сообщается официально, после завершения ремонта инженерных сетей начнутся работы по устройству основания под новое трамвайное полотно и автомобильную дорогу. Затем будут обустроены рельсошпальная решетка и сами рельсы, а также выполнено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Опять же, официально: работы планируется завершить в апреле 2021 года.

Изменения в работе транспорта

С 30 января изменено движение по улице Водопроводной. Вносятся изменения временного характера в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования:

автобусных маршрутов №117, 149 и 220А:

  • в направлении движения к 1-й станции Люстдорфской дороги – от улицы Екатерининской на улицы Пантелеймоновскую, Старопортофранковскую, Болгарскую, Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршрутам;

автобусных маршрутов №128, 201 и 202:

  • в направлении движения к улице Старосенной – от улицы Водопроводной, на Итальянский бульвар, улицы Среднефонтанскую, Краснова, Артиллерийскую, Водопроводную (правый поворот), площадь Старосенную и далее по маршрутам;

автобусного маршрута №214:

  • в направлении движения к 1-й станции Люстдорфской дороги – от улицы Старопортофранковской на улицу Болгарскую, улицу Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршруту;

автобусного маршрута №121:

  • в направлении движения к ТЦ «Метро» – от улицы Преображенской на улицы Пантелеймоновскую, Старопортофранковскую, Болгарскую, Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршруту;

автобусного маршрута №237:

  • в направлении движения к Куликову полю – от улицы Ришельевской на улицу Малую Арнаутскую, улицу Гимназическую, Итальянский бульвар (конечная остановка автобусного маршрута №190);
  • в направлении движения к улице Агрономической – от Итальянского бульвара на привокзальную площадь и далее по маршруту.
Новощепной ряд, схема движения транспорта
Новощепной ряд, схема
схема автобусных маршрутов
ремонт Новощепного ряда: какбудут ходить маршрутки
схема движения маршруток

Фото автора

Схемы департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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