Новости Одессы и Одесской области

Одесскую область снова может засыпать снегом: неутешительный прогноз на 1 февраля

Одесскую область снова может засыпать снегом: неутешительный прогноз на 1 февраля

Уже с ближайшего понедельника в Одесской области ожидается очередное ухудшение погоды.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины со ссылкой на данные синоптиков.

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По прогнозу, с 1 февраля в области будет идти сильный снег, переходящий в дождь. Прирост снежного покрова составит 5-10 сантиметров. Возможно налипание мокрого снега, гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Помимо Одесчины, стихия может настигнуть Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области.

В ГСЧС также предупреждают, что погодные условия на 1 февраля могут вызвать перебои с электроснабжением отдельных населенных пунктов и привести к нарушениям движения автотранспорта на отдельных дорогах.

Ранее сообщалось, что 30-31 января в Одесскую область идет новый циклон, который принесет потепление.

Фото: Pushkinskaja.net

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