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Четыре дня без света: одесситы перекрыли дорогу на Черемушках (видео)

Четыре дня без света: одесситы перекрыли дорогу на Черемушках (видео)

В Одессе жители улицы Варненской, что на Черемушках, перекрыли дорогу, так как остались без электроснабжения, а коммунальщики не торопятся устранять проблему.

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Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», два дома на Варненской обесточены уже четвертый день из-за дерева, упавшего на линии электропередач. Жильцы звонили в Облэнерго, но там слушали только обещания об устранении проблемы.

Позже дерево убрали, а жильцам якобы заявили, что за ремонт электросети нужно платить, а «нет – сидите без света».

Также сообщается, что вскоре после того, как движение по Варненской было парализовано, к возмущенным одесситам приехали представители ДТЭК «Одесские электросети» и КП «Горзелентрест». Они оперативно распилили рухнувший ствол и начали восстанавливать поврежденную проводку.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 30 января, в Одессе остаются без света 230 частных домов и 4 многоэтажки.

Видео: 7 канал

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Редакция ПРОФИЛЬ

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