На одесском Привозе после снегопада: сугробы и «озера» – торговле не помеха (фото)

Первые выходные после локдауна, первые дни после снегопада в Одессе. Не заглянуть ли на Привоз?

Ну, если вы туда добрались, преодолевая все уличные препятствия в виде «водопада» после снегопада, то настроение у вас явно поднимется. Вы убедитесь, что торговле на нашем Привозе не помеха ничего – ни сам снегопад, ни его последствия.

Рядом с Привозом, особенно со стороны Екатерининской и на улице Привозной – нечто. Впечатление такое, что наши люди научились пролетать над непроходимыми местами.

Между тем, все торговые точки открыты: добрались – покупайте.

На самом Привозе – красота. Там, где навесы – все по «старинке», там, где их нет, снег собран в сугробы – большие и малые. Где-то они тают, собираясь в озера, где-то держатся. Там, где держатся – особый шик. Торговля требует рекламы, и торгующие по-одесски превратили грязно-белое неудобство для «продвижения товара». Тут вам и метлы, и швабры. Даже банные веники!

У ларька с посудой в подвешенную вазочку капает вода – вот вам снова-таки реклама.

Люди с тачками с их неизменным «Ноггыы!» оказывают особую услугу знакомым торгующим: перевозят их на своем транспорте от одной торговой точки до другой.

Новогодняя елка на рынке еще не убрана, тоже окружена все теми же сугробами, а рядом на собранной куче снега развеселая тетенька настоятельно предлагает купить зеленушку, столь необходимую для вашего «драгоценного здоровьячка»…

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