В мэрии Одессы призвали не верить фейковым сообщениям

Ссылка на официальный telegram-канал Одессы: https://t.me/odesacityofficial

В частности, в мэрии предупреждают:

В связи с введением военного положения в Украине и проведением ряда мероприятий ВСУ по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, просим ограничить свое пребывание на территории пляжей и побережья.

Кроме этого, напоминаем — ни в коем случае не фотографируйте и не распространяйте информацию о передвижении военной техники и военных».

Также, сообщает telegram-канал города о том, что в сети распространяется сообщение о возможном отключении электроэнергии 24-26 февраля. Эта информация не соответствует действительности, утверждают в мэрии. АО «ДТЭК Одесские электросети» не планируют никаких отключений! В компании сообщают, что специалисты продолжают работать и снабжать электроэнергией всех клиентов. ДТЭК разработаны специальные инструкции на случай критических ситуаций, позволяющих сотрудникам выполнять свои обязанности и обеспечивать стабильную работу инфраструктуры электросетей.

В случае повреждения оборудования из-за обстрелов объектов электроснабжения наши специалисты будут делать все необходимое для скорейшего возобновления их работы, как только будет возможность безопасно проводить ремонты,

— сообщили в компании.

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