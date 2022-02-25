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Желающие сдать кровь одесситы выстраиваются в огромные очереди – фотофакт

Желающие сдать кровь одесситы выстраиваются в огромные очереди – фотофакт

Одесситы живо откликнулись на призыв городских властей помочь пополнить резерв донорской крови. И в отделения переливания крови выстроились большие очереди.

Рецепты

Корреспондент «Одесской жизни» сделал несколько показательных фото возле областной станции переливания крови в Бисквитном переулке.

Как представлено на фото желающие сдать кровь стоят даже на улице:

Как сообщалось ранее, одесситов приглашают сдать кровь, так как в сложившейся ситуации возникла неотложная потребность в максимальном пополнении резерва донорской крови. Необходима кровь всех групп.

Сдать кровь в Одессе можно по таким адресам:

  • ул. Академика Воробьева, 5, отделение переливания крови ГКБ №11;
  • Бисквитный переулок, 4, областная станция переливания крови;
  • ул. Пироговская, 2, военный госпиталь.

О том, кто может и не может стать донором, а также как подготовиться к сдаче крови, можно узнать здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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