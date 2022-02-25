Новости Одессы и Одесской области

В Черноморске задержали диверсанта

В Черноморске задержали диверсанта

Мужчина рисовал люминесцентной краской метки-ориентиры. Его задержали сотрудники СБУ.

Рецепты

Сотрудники службы безопасности просят граждан: Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.

Укажите:

  • название населенного пункта, где именно находится знак
  • если метка – на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры.
  • Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку.

Это может быть система сигналов, использующих враг для координации вторжения.

Также Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482.

По возможности организуйте их гражданское задержание.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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