В Черноморске задержали диверсанта

Сотрудники службы безопасности просят граждан: Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.

Укажите:

название населенного пункта, где именно находится знак

если метка – на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры.

Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку.

Это может быть система сигналов, использующих враг для координации вторжения.

Также Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482.

По возможности организуйте их гражданское задержание.

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