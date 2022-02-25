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Обстановка в Одессе и области спокойная и контролируемая, – оперативное командование «Юг» (видео)

Обстановка в Одессе и области спокойная и контролируемая, – оперативное командование «Юг» (видео)

По состоянию на 22:25 пятницы, 25 февраля 2022 года, обстановка на Одесчине спокойная и под контролем.

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Об этом говорится в обращении представителей оперативного командования «Юг», опубликованном на Facebook-странице Одесской ОГА.

Приводим текст данного обращения целиком:

Уважаемые украинцы, жители Одесской области!

По состоянию на 25 февраля обстановка в Одесской области спокойная и контролируемая. Части и подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с Национальной гвардией СБУ твердо стоят на защите родной земли от российских захватчиков.

В области организован и успешно действует оперативный штаб, в состав которого входят Силовой и Безопасный блок, власти города и области, общественных организаций, работающих в круглосуточном режиме.

Совместно с Национальной полицией улицы населенных пунктов Одесщины патрулируют ветераны АТО, которые предотвращают деструктивные и панические действия некоторыми бессознательными гражданами и провокаторами.

Относительно выстрелов, которые раздались сегодня около 20:00 часов в центральной части Одессы и возле порта.

От имени руководства оперативного командования «Юг» хочу сообщить, что стрельбу вели средства противовоздушной обороны ВСУ. Они предупредили и не позволили проникнуть в воздушное пространство Одессы вражеским летательными средствам.

Уверяю, что сегодня все силы и средства Вооруженных Сил Украины, которые находятся на определенных боевых позициях, способны эффективно и надежно обеспечить вашу мирную жизнь!

Сохраняем спокойствие. Наша сила – в единстве и уверенности!

Уважаемые сограждане, читайте проверенную информацию только из официальных источников!

Берегите свое сердце – оно для мира Украины.

Вместе – мы сила! Слава Украине!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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