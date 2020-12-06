Главные события Одессы 5 декабря: новый глава облсовета и зеленый лиман

Вчера, в субботу, 5 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Председателем Одесского областного совета стал депутат от партии президента «Слуга народа» Григорий Диденко. Его выбрали тайным голосованием на изрядно затянувшейся сессии облсовета, сопровождавшейся драками и крушением мебели.

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 476 одесситов.

Стало известно, как будет выглядеть здание, которое планируется построить в Одессе на месте исторической типографии на улице Ришельевской.

В Одессе приезжий уроженец одной из стран Закавказья умышленно отравил троих человек – семенную пару и их подругу.

Из-за аномально теплой погоды в декабре зацвел Хаджибейский лиман в Одесской области.

Фото: korrespondent.net