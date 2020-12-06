Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 5 декабря: новый глава облсовета и зеленый лиман

Главные события Одессы 5 декабря: новый глава облсовета и зеленый лиман

Вчера, в субботу, 5 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Фото: korrespondent.net

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