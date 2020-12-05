Хаджибейский лиман под Одессой стал цвета партии президента

Из-за аномально теплой погоды в декабре зацвел Хаджибейский лиман в Одесской области. Как сообщает ТСН, сейчас вода у берегов водоема покрыта веществом, напоминающим по консистенции масляную краску.

Показательные фото во время штиля сделал один из отдыхающих, одессит Виталий Загреба.

По словам автора фото, поначалу он подумал, что это не водоросли, а серьезное загрязнение, так как в это время вода в лимане должна быть максимально чистой и прозрачной.

Одессит отправил фотографии и запрос в экологическую инспекцию, и уже на следующий день экологи взяли пробы воды. Результаты анализа показали, что загрязнение – не химическое.

Как пояснили биологи, лиман «цветет», потому что настоящие холода еще не наступили.

«Важно определить, что это за водоросли – сине-зеленые цианобактерии или другие виды. Почему это важно? Потому что продолжается вылов рыбы в Хаджибейском лимане. Если это токсичные организмы, то надо прекращать вылов, необходимо изымать продукцию», – отметил по этому поводу одесский биолог и экоактивист Владислав Балинский.

Но пока окончательные результаты исследований не известны, местным жителям специалисты советуют на время воздержаться от рыбалки и не есть рыбу, так как она может быть насыщена токсинами.

Экологи полагают, что все вернется в норму и вода в лимане приобретет свой обычный цвет с наступлением заморозков.

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Фото: korrespondent.net