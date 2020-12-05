Новости Одессы и Одесской области

Хаджибейский лиман под Одессой стал цвета партии президента

Хаджибейский лиман под Одессой стал цвета партии президента

Из-за аномально теплой погоды в декабре зацвел Хаджибейский лиман в Одесской области. Как сообщает ТСН, сейчас вода у берегов водоема покрыта веществом, напоминающим по консистенции масляную краску.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Показательные фото во время штиля сделал один из отдыхающих, одессит Виталий Загреба.

По словам автора фото, поначалу он подумал, что это не водоросли, а серьезное загрязнение, так как в это время вода в лимане должна быть максимально чистой и прозрачной.

Одессит отправил фотографии и запрос в экологическую инспекцию, и уже на следующий день экологи взяли пробы воды. Результаты анализа показали, что загрязнение – не химическое.

Как пояснили биологи, лиман «цветет», потому что настоящие холода еще не наступили.

«Важно определить, что это за водоросли – сине-зеленые цианобактерии или другие виды. Почему это важно? Потому что продолжается вылов рыбы в Хаджибейском лимане. Если это токсичные организмы, то надо прекращать вылов, необходимо изымать продукцию», – отметил по этому поводу одесский биолог и экоактивист Владислав Балинский.

Но пока окончательные результаты исследований не известны, местным жителям специалисты советуют на время воздержаться от рыбалки и не есть рыбу, так как она может быть насыщена токсинами.

Экологи полагают, что все вернется в норму и вода в лимане приобретет свой обычный цвет с наступлением заморозков.

Читайте также: Ремонт моста через Хаджибейский лиман обойдется на 182 миллиона дороже.

Фото: korrespondent.net

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить