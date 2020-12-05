Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выявили почти 500 «коронавирусников» за сутки

В Одессе выявили почти 500 «коронавирусников» за сутки

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 476 одесситов, информирует Одесский областной лабораторный центр.

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По данным на утро 5 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 266 пациентов с COVID-19, из них 51 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 215 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 32 человека с подозрением на коронавирус.

30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в горбольнице №1, 71 человек — в больнице №10, 124 человека — в горбольнице №5, 13 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19 у детей (13 мальчиков и 7 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

Выздоровели от COVID-19 318 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрировано 12 тыс. случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 10 057 одесситов.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесской области выявили 1015 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 50 146 случаев COVID-19.

В Украине зарегистрировали 13 825 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 в Украине выросло до 801 716 человек.

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Фото: Odessa Online

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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