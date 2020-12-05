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В Одессе приезжий кавказец отравил и обокрал супругов и их подругу (видео)

В Одессе приезжий кавказец отравил и обокрал супругов и их подругу (видео)

В Одессе приезжий уроженец одной из стран Закавказья умышленно отравил трех человек – семенную пару и их подругу.

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Как сообщили в областном управлении полиции, накануне супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания пила алкогольный напиток, который принес с собой гость. По словам женщин, впоследствии их начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они обнаружили хозяина дома мертвым. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.

Преступника в тот же вечер в арендованной им квартире. Там же нашли и украденные им украшения.

Выяснилось, что 33-летний отравитель ранее уже попадался на кражах. Месяц назад суд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Сейчас он задержан и помещен в следственный изолятор. Ему инкриминируют разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений.

Причину смерти хозяина дома установит судмедэкспертиза.

Предварительно, пострадавшие были отравлены азалептолом, который часто используют «клофелинщики».

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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