Одесский облсовет возглавил «слуга народа»

Председателем Одесского областного совета стал депутат от партии президента «Слуга народа» Григорий Диденко. Его выбрали тайный голосованием сегодня ночью на изрядно затянувшейся сессии облсовета, сопровождавшейся драками и крушением мебели.

Напомним, сессия облсовета должна была начаться 4 декабря в 11:00. Но группа депутатов от «ОПЗЖ», и «Партии Шария» заблокировала трибуну, требуя внести в списки депутатов представителей «За Майбутнє», которых, по их мнению, несправедливо не зачислили в депутатский корпус. В итоге разгорелся конфликт, в ходе которого депутаты несколько раз подрались, сломали двери, технику и несколько столов в сессионном зале.

В потасовке пострадала депутат от «ОПЗЖ» Татьяна Плачкова (она получила ушиб плеча) и один полицейский (у него ссадины и ушиб руки). Правоохранители проводят расследование по данным фактам и устанавливают виновных.

В 22:23 сессия, наконец, стартовала. Спустя несколько минут трибуну освободили. Депутаты приняли присягу и определили временный президиум.

Лишь под утро депутаты выбрали главу облсовета. На этот пост претендовали два кандидата – Григорий Диденко от «Слуги народа» и Вадим Шкаровский от «ОПЗЖ». По итогам голосования (проводимого «по старинке» – поднятием рук, т.к. техника не выдержала напора страстей и задымилась) Диденко получил 44 голоса, а Шкаровский – 40. Всего голосовали 84 депутата.

После избрания главы собрания депутаты выбрали его первого заместителя – им стал глава одесской «Батьківщини» Олег Радковский. За него во время тайного голосования отдали 44 голоса – столько же, сколько за Диденко.

К избранию других замов депутаты не приступали. Сессия облсовета закончилась лишь под утро.

Фото: Думская