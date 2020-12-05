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В Одессе хотят снести историческое здание на Ришельевской – что предлагают взамен? (фото)

В Одессе хотят снести историческое здание на Ришельевской – что предлагают взамен? (фото)

Стало известно, как будет выглядеть здание, которое планируется построить в Одессе на месте исторической типографии на улице Ришельевской.

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Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что на Ришельевской на месте исторической одесской типографии Фесенко, скоро вырастет новое здание. Теперь будущей новинкой можно и «полюбоваться».

Визуализацию проекта будущей шестиэтажки с подземным паркингом опубликовал на своей странице в Facebook глава Одесского управления ГАСК Александр Авдеев.

В общем, любителям старой одесской архитектуры надо срочно отправляться на Ришельевскую, чтобы посмотреть в последний раз на здание старой одесской типографии. Потому как будущее здание и близко не имеет ничего общего с историческим домом.

здание бывшей типографии Фесенко в Одессе

Так выглядит сегодня здание бывшей типографии Фесенко

визуализация нового здания на Ришельевской

А вот что хотят возвести на ее месте

Авдеев сообщает, что заказчиком строительства является ООО «Одеса-Сити». Далее глава ГАСКа рассказывает, как все происходило поэтапно:

  1. два года назад депутаты Одесского горсовета проголосовали за выделение данного земельного участка под застройку в 0,2 га в аренду. Договор был подписан 3 августа нынешнего года. Согласно принятому решению целевое назначение — земли жилой и общественной застройки;
  2. департамент архитектуры и градостроительства выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства;
  3. «Одесса-Сити» получила технические условия на подключение к городским сетям;
  4. ООО «ПБК« Альянс» разработало проектную документацию по строительству жилого дома. Согласно проекту, 6 этажей надземных и 2 — подземных;
  5. после этого заказчик получил положительный комплексный экспертный отчет ООО «Укрстройтехекспертиза» по указанной проектной документации;
  6. на основе всех этих документов 27 ноября управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета выдало компании «Одесса-Сити» разрешение на выполнение строительных работ.

Напомним, на сегодняшний день здание, о котором идет речь, — неплохо сохранившаяся заброшка. Именно здесь располагалась знаменитая одесская типография Ефима Фесенко (одна из улиц Одессы носит его имя), которую он возглавлял до самой своей смерти.

До 1944 года типография «жила» в качестве самостоятельного предприятия, а после – структурного подразделения Книжной фабрики. С 1965 года на ее базе была создана «Одесская городская типография».

Фото (визуализация будущего здания) — Александр Авдеев

Фото здания сегодня — Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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