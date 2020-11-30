Главные события Одессы 30 ноября: сюрприз на Приморском и «замок» на Молдаванке

Сегодня, 30 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.
В Одессе ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий перейдут на дистанционную форму обучения.
КП «Теплоснабжение города Одесса» все еще не восстановило раздел «Личный кабинет» на официальном сайте компании. В связи с этим горожанам будут рассылать бумажные сообщения о счетах за отопление.
В Одессе на Приморском бульваре продолжаются раскопки остатков Хаджибейского замка. На четвертый день специалисты вышли на культурный слой, и сразу же попалась первая находка.
В Одессе с 1 декабря начнет работать единый диспетчерский центр, который будет координировать работу коммунальщиков во время снегопадов.
Нечто невероятное «выросло» на одесской Молдаванке. Речь идет о неком «замке», который возвели на улице Мечникова.
Фото: Facebook Александра Бабича