Новости Одессы и Одесской области

«Во-первых, это красиво!»: на одесской Молдаванке возвели нечто сногсшибательное

«Во-первых, это красиво!»: на одесской Молдаванке возвели нечто сногсшибательное

Нечто невероятное «выросло» на одесской Молдаванке. Речь идет о неком «замке», который возвели на улице Мечникова.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Фотографию «нечта» разместил на странице в Facebook главы одесского ГАСКа Александра Авдеева одесский журналист Евгений Лысый.

«Это вообще законно?», – вопрошает журналист.

Отзывы одесситов от увиденной фотографии непередаваемы по эмоциональному накалу. Оно и понятно (смотрите фото). В чем же дело?

«Во-первых, это красиво», – так с юмором ответил Александр Авдеев. А потом поведал историю «замка».

Творение находится на улице Мечникова, 116. Сотрудники Малиновской райадминистрации и инспекторы ГАСК приходили на объект в ноябре 2018-го и в феврале 2019 года, но вовнутрь попасть не могли: хозяина не было на месте.

В феврале прошлого года инспектор ГАСК составил административный протокол по ч.2 ст.188-42 КУоАП (невыполнение законных требований представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля).

Как сообщает Александр Авдеев, строение выросло из двух квартир общей площадью

434,6 кв. м. Владелец квартир в ноябре 2018 года начал достраивать над ними дополнительный этаж.

Штраф за «новострой» хозяин все же был выплатил. Сейчас, по данным ГАСКа, работы приостановлены. А вот полюбоваться тем, что возвели на Мечникова, все еще можно.

Читайте также: В старом дворе на одесской Молдаванке «поселились» мост, проблемы и большие переживания.

Фото Евгения Лысого

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить