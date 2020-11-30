«Во-первых, это красиво!»: на одесской Молдаванке возвели нечто сногсшибательное

Нечто невероятное «выросло» на одесской Молдаванке. Речь идет о неком «замке», который возвели на улице Мечникова.

Фотографию «нечта» разместил на странице в Facebook главы одесского ГАСКа Александра Авдеева одесский журналист Евгений Лысый.

«Это вообще законно?», – вопрошает журналист.

Отзывы одесситов от увиденной фотографии непередаваемы по эмоциональному накалу. Оно и понятно (смотрите фото). В чем же дело?

«Во-первых, это красиво», – так с юмором ответил Александр Авдеев. А потом поведал историю «замка».

Творение находится на улице Мечникова, 116. Сотрудники Малиновской райадминистрации и инспекторы ГАСК приходили на объект в ноябре 2018-го и в феврале 2019 года, но вовнутрь попасть не могли: хозяина не было на месте.

В феврале прошлого года инспектор ГАСК составил административный протокол по ч.2 ст.188-42 КУоАП (невыполнение законных требований представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля).

Как сообщает Александр Авдеев, строение выросло из двух квартир общей площадью

434,6 кв. м. Владелец квартир в ноябре 2018 года начал достраивать над ними дополнительный этаж.

Штраф за «новострой» хозяин все же был выплатил. Сейчас, по данным ГАСКа, работы приостановлены. А вот полюбоваться тем, что возвели на Мечникова, все еще можно.

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Фото Евгения Лысого