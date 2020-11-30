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Одесские историки ищут Хаджибейский замок: раскопки преподнесли сюрприз (фото)

Одесские историки ищут Хаджибейский замок: раскопки преподнесли сюрприз (фото)

В Одессе на Приморском бульваре продолжаются раскопки остатков Хаджибейского замка. На сегодняшний день уже снята плитка, убрана бетонная «подушка», специалисты и волонтеры вышли на культурный слой.

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Как рассказывает доктор исторических наук Андрей Красножон, была проведена и дополнительная геодезическая проверка участка.

Вчерашний воскресный день стал четвертым днем раскопок.

– Сегодня убрали всю подсыпку. Вышли на грунт – и сразу попалась первая находка. Это еврейская торговая пломба времен НЭПа (или дореволюционных времен), – сообщил на своей странице в Facebook одесский историк, краевед и гид Александр Бабич.

Более точно дату обнаруженной во время раскопок торговой пломбы теперь будут устанавливать специалисты.

на Приморском бульваре в Одессе идут раскопки

историки на раскапках Хаджибейскогь замка

Александр Бабич и Андрей Красножон

на раскопках нашли торговую пломбу

Найденная на раскопках торговая пломба

еврейская торговая пломба

Позже Бабич уточнил, ссылаясь на одесского краеведа и коллекционера Анатолия Дроздовского, что найденная пломба не еврейская, а почтовая из Кутаиса.

скриншот из Facebook

Напомним, на прошедшей неделе на Приморском бульваре в Одессе начались раскопки Хаджибейского замка.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как проходило взятие Хаджибея в сентябре 1794 года и как с помощью георадаров в 2018 году был обнаружен Хаджибейский замок.

Фото: Facebook Александра Бабича

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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