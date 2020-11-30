В Одессе снегоуборочные машины будут контролировать с помощью GPS

В Одессе с 1 декабря начнет работать единый диспетчерский центр, который будет координоировать работу коммунальщиков во время снегопадов.

Об этом в видеокомментарии сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

«На период ухудшения погоды – снежных заносов, гололеда вся наша коммунальная техника оборудована GPS-навигаторами, которые выходят на единый центр. Диспетчер работает сутки и в случае ухудшения погоды мы сможем вовремя реагировать на те или иные ситуации и достаточно организованно и согласованно координировать работу спецтехники по тем или иным маршрутам. Думаю, что этой зимой никаких катаклизмов в городе быть не должно. Мы к снежной зиме готовы», — подчеркнул Жеман.

Напомним, резкое ухудшение погоды в Одессе и области ожидается уже сегодня, 30 ноября.