Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снегоуборочные машины будут контролировать с помощью GPS

В Одессе снегоуборочные машины будут контролировать с помощью GPS

В Одессе с 1 декабря начнет работать единый диспетчерский центр, который будет координоировать работу коммунальщиков во время снегопадов. 

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Об этом в видеокомментарии сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

«На период ухудшения погоды – снежных заносов, гололеда вся наша коммунальная техника оборудована GPS-навигаторами, которые выходят на единый центр. Диспетчер работает сутки и в случае ухудшения погоды мы сможем вовремя реагировать на те или иные ситуации и достаточно организованно и согласованно координировать работу спецтехники по тем или иным маршрутам. Думаю, что этой зимой никаких катаклизмов в городе быть не должно. Мы к снежной зиме готовы», — подчеркнул Жеман.

Напомним, резкое ухудшение погоды в Одессе и области ожидается уже сегодня, 30 ноября.

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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