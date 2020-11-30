Одесских школьников отправят на дистанционку: названа дата

В Одессе ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий перейдут на дистанционную форму обучения.

“Дистанционка” вводится уже завтра 1 декабря и продлится до 11 декабря.Об этом стало известно в ходе дистанционного заседания штаба мэрии по чрезвычайным ситуациям.

Это решение связано с тем, что в школах болеют 400 педагогов, которые как раз преподают в средних и старших классах. У 191 учителя подтвердили коронавирус.

По состоянию на сегодня, 30 ноября, на карантине находятся 223 класса в разных школах Одессы.

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