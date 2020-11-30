Счета на отопление в Одессе: в ТГО рассказали, какие платежки получат горожане

КП «Теплоснабжение города Одесса» все еще не восстановило раздел личный кабинет на официальном сайте компании. В связи с этим горожанам будут рассылать бумажные сообщения о счетах за отопление.

Об этом сказано в официальном сообщении КП ТГО.

Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Уголовное дело по этому факту уже в суде.

По данным ТГО, в информационную систему придется добавить большой объем данных: справочники персонала, картотеку абонентов, договоры, адреса домов, привязку персонала к договорам и объектов, расчеты, отчетность и т.п.

Пока эти работы выполняются, счета на оплату услуг по отоплению абонентам будут предоставлять в бумажном виде.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Единый информационный центр по тел.705-61-00 или абонентский отдел:

Суворовский 711-36-51; 711-98-52; 705-64-11

Малиновский 705-61-19; 705-61-11; 705-61-08; 705-61-09; 705-64-10

Киевский 705-64-03; 705-64-04; 705-64-05; 705-64-07; 705-61-12; 705-61-21

Приморский 63-84-53; 34-01-12; 34-01-13; 705-61-47

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