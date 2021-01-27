Главные события Одессы 26 января: пляжные «самостроевцы» и чиновничьи «обещалки»

Во вторник, 26 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.

Морская администрация Украины выразила свое мнение по поводу акций протеста украинских моряков, которые прокатились по стране 25 января.

Директору компании, которая реставрировала дома Руссова, сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству в 5 миллионов гривен.

В Аркадии владельцы кафе «Крым» развернули незаконное строительство с целью захватить часть пляжа

Местная власть все время обещает сделать Одессу комфортнее и привлекательнее, однако некоторые проекты неизменно кочуют из года в год. «Одесская жизнь» собрала все самые громкие обещания чиновников за последние годы.

Оргкомитет Одесского международного кинофестиваля огласил даты следующего кинофорума, который пройдет в этом году в 12-й раз.

Фото Ивана Мягченкова