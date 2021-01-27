Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 26 января: пляжные «самостроевцы» и чиновничьи «обещалки»

Главные события Одессы 26 января: пляжные «самостроевцы» и чиновничьи «обещалки»

Во вторник, 26 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.

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Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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