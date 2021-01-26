«Вечнозеленые»: самые громкие невыполненные обещания одесской мэрии

Местная власть все время обещает сделать Одессу комфортнее и привлекательнее, демонстрируя горожанам различные проекты реконструкций и благоустройств. Однако некоторые проекты неизменно кочуют из года в год. Мы решили собрать воедино все самые громкие обещания одесских чиновников за последние годы, которые так до сих пор не осуществлены. В список вошли как совсем «сказочные» идеи, так и насущные проекты, которые вполне реально реализовать уже в 2021 году.

Электронный билет

Вот уже несколько лет в городе обещают ввести автоматизированную систему учета оплаты проезда, или, проще говоря, электронный билет. Система позволит вывести из тени огромные суммы денег и наконец упорядочит хаотичную оплату за проезд: не нужно будет передавать деньги через десятки пассажиров. Вместо этого достаточно будет приложить специальную карточку к валидатору и так оплатить поездку.

С 2014 года городской департамент транспорта успел только провести конкурс, в котором приняла участие всего одна компания — ООО «Одесская городская карта». Тогда одесситам пообещали, что уже к концу 2018-го, максимум в начале 2019 года они увидят первые результаты. Но реализация проекта стала постепенно откладываться, прежде всего, из-за жалобы к проекту со стороны Европейского банка реконструкции и развития. А именно этот кредитор выделяет средства КП «Одесгорэлектротранс» на покупку низкопольного транспорта.

По этой причине в марте 2019 года вопрос сняли с повестки дня и больше не выносили на голосование сессии горсовета. Так проект и завис. А дальнейшая судьба электронного билета в Одессе остается пока неясной.

Трамвайный маршрут «Север-Юг»

Для многих горожан, кто вынужден ездить из одного конца города в другой, проект самого длинного трамвайного маршрута Одессы «Север-Юг» уже стал заветной мечтой. Разговоры о таком трамвае ведутся вот уже несколько лет. Обещаний было много, назывались разные сроки. Одесситы даже окрестили планы по его созданию легендой и мифом – уж слишком много раз откладывался этот проект.

Маршрут «Север-Юг» должен пролегать от 11-й станции Люстдорфской дороги (на Таирова) до остановки «улица Паустовского» (на поселке Котовского). В перспективе маршрут обещали сделать скоростным, но вначале, обещали власти, это будет обычная по скорости, но самая длинная по протяженности трамвайная линия в Одессе – около 68 километров. По задумке чиновников, от конечной до конечной маршрута можно будет доехать за полтора часа.

По словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александра Илько, «Север-Юг» будет запущен в начале 2022 года. Именно столько времени специальным службам понадобится, чтобы решить самые проблемные вопросы скоростного трамвая.

Наземное метро

Об этом проекте слухи ходят уже столько лет, что он также стал частью одесских легенд. Однако совсем недавно первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук со всей серьезностью снова завел разговор о реализации данного проекта. В одном из своих интервью чиновник рассказал, что наземное метро в городе появится обязательно, однако никаких точных дат не назвал. По словам Кучука, в городском совете продолжают разрабатывать проект строительства станций. Ветка будет идти от поселка Котовского через «Молодую гвардию» к улице Балковской. Затем маршрут построят в направлении Таирова.

В конце 2019 года одесские дизайнеры из команды Solar Digital решили помечтать на тему как изменился бы город, если бы в нем было наземное метро, и придумали для него дизайн, навигацию и даже сайт. Это стало причиной для различных насмешек, наподобие «сайт есть, а метро нет».

Деволановский спуск

Реконструкция Деволановского спуска – уже не просто мечта о преображении Канавы. За него таки «взялись».

В конце 2020 года на многострадальном участке рабочие уже начали менять канализационный коллектор, территорию огородили лентой, копают траншеи и вывозят грунт.

Ремонтироваться будет весь спуск – от улицы Еврейской до Карантинного спуска. Предполагается замена конструкций пешеходных тротуаров с укладкой тактильной плитки, внешнего освещения, водоотводных сооружений, водопровода, канализации, электросетей и сетей связи. Проезжую часть также собираются полностью отремонтировать, обустроить дорожные знаки, нанести разметку.

Стоит это почти 200 миллионов гривен. Но, к сожалению, что делать с полуразрушенными зданиями, чиновники пока не знают. Необходимо найти владельцев домов, поскольку все они являются частной собственностью.

Переговоры с владельцами зданий идут крайне трудно, и поэтому переход к активной реконструкции откладывается, а продать здания не могут или не хотят.

Проект преображения Деволановского спуска уже есть. По документам он вообще станет частью туристического маршрута Одессы. Однако в это пока как раз мало верится.

Пляжи без построек

«Прекратить стихийную застройку на одесских склонах и пляжах» – так уже может звучать неофициальный девиз нынешнего мэра Геннадия Труханова. И действительно, количество пустых обещаний, данных мэром на этот счёт, просто зашкаливает.

Впервые остановить застройку рекреационных зон мэр пообещал еще на выборах в 2015 году и тогда он этот пункт громко назвал «Прекратить издевательство над одесситами». Однако «издевательства» только усилились. Следующий масштабный этап в борьбе с застройщиками начался аж в сентябре 2019 года. Тогда Труханов заявил, что, оказывается, также возмущен градостроительной политикой города и не понимает, как до такого дошло. Это вызвало немало шуток в сети с участием одесского градоначальника.

В январе этого года появилось очередное громкое заявление: мэр обещает к предстоящему курортному сезону очистить пляжи от конструкций, закрывающих песок. С недобросовестными предпринимателями обещают разорвать отношения, а для этого – ввести мораторий на паспорта пляжей.

Несмотря на красноречивые обещания, подчиненные Труханова все это время выдавали и продолжают выдавать различные градостроительные условия и ограничения, которые дают право застройщикам без каких-либо проблем проектировать будущие здания и получать разрешения на очередные строительства.