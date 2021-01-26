Одесский кинофестиваль состоится в августе

Оргкомитет Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) огласил даты следующего кинофорума, который пройдет в этом году в двенадцатый раз. Всех гостей и кинолюбителей зовут в Одессу с 14 по 21 августа.

В этом году фестиваль ждет много изменений. И начались они с кадрового состава. Так, исполнительным директором стала Анна Мачух, которая работала в команде с 2011 года. Должность операционного директора заняла Екатерина Звездина, состоящая в команде ОМКФ с 2016 года. Должность директора по стратегическому развитию занял Денис Холденко, который с 2011 года работает в дирекции фестиваля. Также с этого года начнет работу независимая отборочная комиссия во главе с Аликом Шпилюком.

Напомним, что в прошлом году фестиваль прошел осенью в онлайн-формате. Единственное событие, которое состоялось «вживую» – это показ ретрокинофильма «Голем, как он пришел в мир» под открытым небом на Потемкинской лестнице. Каким будет фестиваль этого года, пока неизвестно, но организаторы надеются, что он пройдет при полных залах, как это было все предыдущие годы.

А о том, как проходило открытие Одесского кинофестиваля-2020 можно узнать ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба ОМКФ