Протесты украинских моряков: стала известна реакция Морской администрации

Морская администрация Украины выразила свое мнение по поводу акций протеста украинских моряков, которые прокатились по стране 25 января. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, основное требование участников протестов – устранение масштабной коррупции в сфере дипломирования моряков, притом что ни министр инфраструктуры, ни начальник Морской администрации Украины, никак не влияют на искоренение преступной системы. Также, в числе требований – принятие Верховной Радой законопроекта № 3944, предусматривающего отмену экзаменов для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем. Эта возможность предусмотрена в Международной конвенции моряков 1978 года, которую Украина ратифицировала в 1996 году.

В свою очередь, Государственная служба морского и речного транспорта Украины осуждает перекрытие важнейших транспортных коммуникаций страны протестующими, которые «от имени украинских моряков требуют отменить подтверждение квалификации моряков каждые 5 лет».

В Администрации отмечают, что «с организаторами митинга не раз проводились переговоры, были намечены пути реконструкции отрасли, в том числе – один из основных – введение тестовой системы оценки знаний моряков, которая полностью исключает человеческий фактор, а это значит – сводит коррупционную составляющую к нулю. Такой метод осуществляется во многих европейских странах».

Презентация тестовой системы состоялась в Одессе в декабре прошлого года. В Администрации согласны, что многое в ней следует изменить. Однако это невозможно сделать за один месяц.

Как заявляют в Администрации, участники митинга, перекрывая транспортные артерии страны, «преследуют провокационные цели: дестабилизировать ситуацию в государстве и морской отрасли». Чиновники убеждены в том, что, в первую очередь, такие действия невыгодны самим морякам, которые должны вовремя получать свои документы и уходить в рейсы. Но именно о невозможности получения необходимых документов спокойно и без взяток, заявляли протестующие.

К тому же, в Администрации напомнили о том, что «моряки, которые ходят под флагами иностранных государств, не являются плательщиками налогов Украины, и ни один процент от заработных плат не идет в бюджет Украины». Вместе с тем, согласно данным Морской палаты Украины, украинские моряки, наряду с другими «заробiтчанами» приносят ежегодно в страну порядка, 3 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 25 января, в ряде украинских городов прошли мирные протесты против масштабной коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе митингующие перекрыли трассу Киев – Одесса.

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