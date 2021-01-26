Одесский дом Руссова: продолжение «нехорошей истории»

Директору компании, которая реставрировала дома Руссова, сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству в 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Речь идет о подрядной фирме, которая в 2018 году проводила ремонтно-реставрационные работы в памятнике архитектуры – доме Руссова на улице Садовой.

В Одессе правоохранители объявили подозрение бывшему директору фирмы, занимавшейся реставрацией памятника архитектуры. Главе фирмы инкриминируется служебный подлог и присвоение имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что в 2018 году фирма-подрядчик под руководством подозреваемого одержала победу в открытых торгах и взяла на себя обязательства до конца следующего года выполнить ремонтно-реставрационные работы в Доме Руссова. Стоимость работ оценивалась более чем в 100 миллионов гривен.

«Злоупотребляя служебным положением, директор предприятия в течение нескольких месяцев вносила в акты приема выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные сведения, в разы завышая их объем. Сейчас женщине сообщили о подозрении в правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», – сообщают в полиции Одесской области.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в разрушении памятника архитектуры заказчику и подрядчику, проводивших реставрацию дома Руссова.

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