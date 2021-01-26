Новости Одессы и Одесской области

В Одессе владельцы кафе в Аркадии начали самовольно застраивать пляж (фото)

В Одессе владельцы кафе в Аркадии начали самовольно застраивать пляж (фото)

В Аркадии владельцы кафе «Крым» развернули незаконное строительство с целью захватить часть пляжа.
Об этом сообщил начальник муниципального ГАСКа Александр Авдеев.

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Застройщики уже уничтожили зеленую зону, срезали часть склона из ракушечника и даже залили бетоном часть земельного участка. Территория между кафе «Крым» и отелем «Портофино» огорожена забором.

25 января на место приезжали представители мэрии, прокуратуры и экоинспекции. Выяснилось, что работы проводятся без какой-либо разрешительной документации. Более того, участок застройки не принадлежит собственникам кафе, а также не сдается им в аренду.

В результате были составлены акты о нарушении закона и заведено уголовное дело. А городские службы планируют привести все в прежний вид в скором времени.

На месте строительства побывал корреспондент «Одесской жизни». Со стороны самого пляжа участок также окружен забором, но с дополнительными деревянными подпорками, видимо, для укрепления срезанного склона. За ним виднеется несколько единиц техники.

По грубым замерам, от забора до кромки воды около двух метров. И если застройку все же возобновят, то не исключено, что летом вместо доступного для всех пляжа, здесь появится какой-нибудь платный комплекс с топчанами или огромная терраса кафе «Крым».

Аркадия, стройка, терраса кафе
Аркадия, стройка, забор
Аркадия, стройка, забор с подпорками
Аркадия, стройка, камни
Аркадия, стройка на пляже
Аркадия, стройка, кафе
Аркадия, стройка, склон
Аркадия, стройка, пляж
Аркадия, стройка, техника
Аркадия, стройка, экскаватор
Аркадия, стройка у моря

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что компания «Жемчужина» вновь может получить разрешение на строительство многоэтажного комплекса в районе парка «Юбилейного» на Трассе здоровья.

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Фото автора и Демьяна Ганула

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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