Главные события Одессы 26 декабря: новогодние желания и подарок рыбаков

Вчера, в субботу, 26 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Общественники приглашают одесситов на акцию протеста против застройки дачи Маразли.

Вчера днем в Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего сына.

Одесские коммунальщики обустроили переход через Люстдорфскую дорогу возле ЖК «Альтаир» LED-подстветкой, дублирующей свет светофора. Это уже третий в городе «лежачий светофор».

«Одесская жизнь» поинтересовалась, какие желания загадывают одесситы, о чем мечтают и что хотят получить в Новом году?

В Одессе рыбаки выпустили в пруд Дюковского парка 100 килограммов карпов и карасей. Это новогодний подарок любителям спортивной рыбалки.

Фото Марии Котовой