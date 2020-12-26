Новогодний подарок одесситам: в пруд Дюковского парка выпустили 100 кг рыбы (видео)

В Одессе рыбаки выпустили в пруд Дюковского парка 100 килограммов карпов и карасей.

Как пояснил инициатор акции Всеволод Коваль, это новогодний подарок одесситам, которые любят спортивную рыбалку.

«Мы приобрели 50 килограмм карпа и 50 килограмм карася. И с сегодняшнего дня каждый желающий может прийти сюда с ребенком, сам, на выходных, в любое время, насладиться рыбалкой», – говорит рыбак на опубликованном в Facebook видео.

При этом он просит обязательно отпускать рыбу обратно в пруд.

Опубликовано Всеволодом Ковалем Пятница, 25 декабря 2020 г.

Опубликовано Всеволодом Ковалем Пятница, 25 декабря 2020 г.