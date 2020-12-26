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Одесситов зовут на митинг против сноса дачи Маразли

Одесситов зовут на митинг против сноса дачи Маразли

Общественная организация «Автомайдан. Одесский центр» приглашает одесситов на акцию протеста против застройки дачи Маразли.

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Как говорится в сообщении, опубликованном на странице общественников в Facebook, Дачу Маразли на Лидерсовском бульваре собираются застроить четырьмя многоэтажками. А поскольку возводить жилые дома в рекреационной зоне запрещено, строительство предполагается вести под видом «курортно-оздоровительного комплекса» по документам «санатории», которые после замены документов при покупке «перевоплощаются» в обычные жилые комплексы на сотни, а то и тысячи квартир.

Общественники сообщают, что Одесский горсовет выдал разрешение на застройку комплекса «Дача Маразли» еще в сентябре. При этом входящие в этот комплекс дома, которые собираются снести, до сих пор арестованы решением Высшего антикоррупционного суда по делу, которое расследует НАБУ по продаже «дачи Маразли» Одесским областным советом по заниженной цене.

Но одесским застройщикам, по всей видимости, нет дела до решения суда. А на прошлой неделе территорию обнесли забором.

«Что будет дальше, мы с вами прекрасно понимаем», – отмечают инициаторы акции.

Всем неравнодушным одесситам предлагают собраться у «Дачи Маразли» (Лидерсовский бульвар, 13) завтра, 27 декабря, и выразить свое недовольство по поводу очередной попытки незаконной застройки рекреационной зоны.

Начало акции – в 13:00.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Напомним, 16 декабря в Одессе снесли здание римо-католического приюта для мальчиков по улице Балковской. Это здание было памятником архитектуры местного значения.

Фото Ивана Мягченкова

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