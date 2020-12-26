Новости Одессы и Одесской области

Одесская резиденция Деда Мороза: какие желания загадывают горожане? (фото)

Одесская резиденция Деда Мороза: какие желания загадывают горожане? (фото)

Одесская резиденция Деда Мороза в Летнем театре Горсада открыта каждый день. Свою работу по всеобщему веселью, исполнению желаний и поднятию настроения перед Новым годом она начинает с двух часов дня.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Дед Мороз поселился в Летнем театре Горсада в День святого Николая. Вот с 19 декабря и трудится наш добрый дедушка изо всех сил. Приходит с музыкой и прочими атрибутами, в самом классическом новогоднем костюме. К нему обращаются родители, чтобы вручить подарок малышам, с ним танцуют, фотографируются и, конечно, загадывают желания.

Дед Мороз

Дед Мороз и дети

Каждого входящего Дед Мороз радостно приветствует, подзывает. Дети реагируют мгновенно: обычно бегут к дедушке. Не все родители приветствуют это: все-таки карантин. Впрочем, кто как.

Дед Мороз, хоровод

Одесская резиденция Деда Мороза

Самая распространенная картинка: сфотографироваться рядом с дедушкой у елки. Но бывает по-разному. Как рассказывает сам Дед Мороз, ситуация, в которой мы теперь живем, сказывается: далеко не все отзываются на его приглашение вместе покружиться в хороводе, поделиться сокровенным и загадать желание. Люди заходят, сами или с детьми, машут в ответ на приветствие, а подойти поближе соглашаются не всегда.

И все же, какие желания загадывают одесситы? О чем мечтают? Что хотят получить в Новом году?

Николь, 6,5 лет:

— Я мечтаю об игрушке. Хочу, чтобы Дед Мороз принес мне мягкую игрушку: черненького пушистого котенка. Я его назову Мурзиком. И мы будем с ним очень дружить.

посетительница резиденции Деда Мороза

Платон, 9 лет:

— Хочу, чтобы весь этот карантин, наконец, закончился. Хочу ходить в школу, чтобы общаться с друзьями, а не учиться удаленно. Чтобы не надо было ходить в маске. И чтобы мы все могли выходить на улицу спокойно, ходить друг другу в гости, вместе играть.

посетитель резиденции Деда Мороза

Галина Галева, пенсионерка:

— Очень бы хотелось, чтобы пенсию повысили в следующем году. Желательно, существенно.

Резиденция Деда Мороза, пенсионерка

Девушки Саша и Маша, зайдя в Летний театр Горсада, тут же подошли к Деду Морозу, вместе сфотографировались, даже пошептались. О чем мечтаете, девчонки? Девушки сразу ответили, что если высказать желания вслух «для всех», они не сбудутся. Потому ответили так:

— Пусть все получится!

Дед Мороз и девушки

Пенсионерка Ольга Семеновна удивленно посмотрела на меня, когда я задала вопрос о ее мечтах и желаниях:

— Разве уходящий год не дал нам всем понять, о чем еще можно мечтать, о чем просить — что у Бога, что у Деда Мороза? Конечно, только здоровья своим близким и себе! Только здоровья!

в резиденции Деда Мороза

А о чем мечтает сам Дед Мороз, в чьей резиденции мы побывали?

— Я мечтаю, чтобы поскорее наступило время, когда люди смогут позволить себе спокойно танцевать у новогодней елки в самом большом кругу, общаться в больших компаниях и чтобы понятие «пандемия» ушло из нашей жизни. Пусть наступающий год будет годом избавления от всех свалившихся напастей!

резиденция Деда Мороза

Фото автора

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 декабря, маленькие жители Одессы могут позвонить в новогодний колл-центр и поговорить с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить