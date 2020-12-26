Одесская резиденция Деда Мороза: какие желания загадывают горожане? (фото)

Одесская резиденция Деда Мороза в Летнем театре Горсада открыта каждый день. Свою работу по всеобщему веселью, исполнению желаний и поднятию настроения перед Новым годом она начинает с двух часов дня.

Дед Мороз поселился в Летнем театре Горсада в День святого Николая. Вот с 19 декабря и трудится наш добрый дедушка изо всех сил. Приходит с музыкой и прочими атрибутами, в самом классическом новогоднем костюме. К нему обращаются родители, чтобы вручить подарок малышам, с ним танцуют, фотографируются и, конечно, загадывают желания.

Каждого входящего Дед Мороз радостно приветствует, подзывает. Дети реагируют мгновенно: обычно бегут к дедушке. Не все родители приветствуют это: все-таки карантин. Впрочем, кто как.

Самая распространенная картинка: сфотографироваться рядом с дедушкой у елки. Но бывает по-разному. Как рассказывает сам Дед Мороз, ситуация, в которой мы теперь живем, сказывается: далеко не все отзываются на его приглашение вместе покружиться в хороводе, поделиться сокровенным и загадать желание. Люди заходят, сами или с детьми, машут в ответ на приветствие, а подойти поближе соглашаются не всегда.

И все же, какие желания загадывают одесситы? О чем мечтают? Что хотят получить в Новом году?

Николь, 6,5 лет:

— Я мечтаю об игрушке. Хочу, чтобы Дед Мороз принес мне мягкую игрушку: черненького пушистого котенка. Я его назову Мурзиком. И мы будем с ним очень дружить.

Платон, 9 лет:

— Хочу, чтобы весь этот карантин, наконец, закончился. Хочу ходить в школу, чтобы общаться с друзьями, а не учиться удаленно. Чтобы не надо было ходить в маске. И чтобы мы все могли выходить на улицу спокойно, ходить друг другу в гости, вместе играть.

Галина Галева, пенсионерка:

— Очень бы хотелось, чтобы пенсию повысили в следующем году. Желательно, существенно.

Девушки Саша и Маша, зайдя в Летний театр Горсада, тут же подошли к Деду Морозу, вместе сфотографировались, даже пошептались. О чем мечтаете, девчонки? Девушки сразу ответили, что если высказать желания вслух «для всех», они не сбудутся. Потому ответили так:

— Пусть все получится!

Пенсионерка Ольга Семеновна удивленно посмотрела на меня, когда я задала вопрос о ее мечтах и желаниях:

— Разве уходящий год не дал нам всем понять, о чем еще можно мечтать, о чем просить — что у Бога, что у Деда Мороза? Конечно, только здоровья своим близким и себе! Только здоровья!

А о чем мечтает сам Дед Мороз, в чьей резиденции мы побывали?

— Я мечтаю, чтобы поскорее наступило время, когда люди смогут позволить себе спокойно танцевать у новогодней елки в самом большом кругу, общаться в больших компаниях и чтобы понятие «пандемия» ушло из нашей жизни. Пусть наступающий год будет годом избавления от всех свалившихся напастей!

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Напомним, с сегодняшнего дня, 26 декабря, маленькие жители Одессы могут позвонить в новогодний колл-центр и поговорить с Дедом Морозом и Снегурочкой.