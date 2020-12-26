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В Одессе появился уже 3-й пешеходный переход со светящейся плиткой

В Одессе появился уже 3-й пешеходный переход со светящейся плиткой

Одесские коммунальщики обустроили переход через Люстдорфскую дорогу возле ЖК «Альтаир» в Киевском районе LED-подстветкой, которая дублирует цвета светофора. В отличие от центра города, подсвечивающиеся плитки здесь расположены через одну.

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Как отмечают в мэрии, такие переходы помогают лучше сконцентрироваться пешеходам с гаджетами и делает переход дороги более безопасным.

Отметим, что «лежачий светофор» на Люстдорфской дороге — третий в городе. В октябре такой переход обустроили на на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, а в декабре – на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской. Тогда же коммунальщики пообещали установить такие светофоры еще на двух улицах в центре города, а в дальнейшем заняться их установкой и в других районах Одессы.

Всего было закуплено 63 LED-плитки и 24 блока питания на общую сумму 174 тыс. грн.

Фото: 048.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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